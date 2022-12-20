Сборную Аргентины эвакуировали на вертолете из-за 4-миллионной толпы фанатов
Многомиллионная толпа помешала сборной Аргентины по футболу проехать через Буэнос-Айрес.
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Футболистов сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолете из-за многомиллионной ликующей толпы, заполнившей улицы Буэнос-Айреса.
«Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска. Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов», - процитировало ТАСС главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
Напомним, что 20 декабря в Аргентины объявили выходным днем, чтобы все смогли отметить победу национальной сборной на Чемпионате мира по футболу 2022.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла команду Франции и в третий раз в истории своей страны завоевала Кубок чемпиона мира по футболу.