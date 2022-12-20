В Аргентине объявили выходной, чтобы отпраздновать победу на ЧМ

Вторник 20 декабря в Аргентине объявили выходным днем, чтобы устроить праздник в честь победы на ЧМ по футболу в Катаре.

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Власти Аргентины подарили стране выходной, чтобы во вторник 20 декабря отметить победу сборной по футболу на ЧМ-2022 в Катаре. Именно в этот день ожидается возвращение команды Месси на родину.

«Выходной вводится указом, опубликованным на портале нормативных актов», - процитировало РИА Новости собеседника в администрации президента Аргентины.

Ожидается, что обладатели Кубка мира по футболу прилетят ночью, а днем посетят эпицентр празднества у обелиска в центре Буэнос-Айреса. По прогнозам, несколько десятков тысяч человек соберутся в столице, чтобы отпраздновать победу футболистов Аргентины.

Напомним, что накануне сборная Аргентины обыграла команду Франции и завоевала Кубок чемпиона мира по футболу-2022.

Президент России Владимир Путин «тепло поздравил» президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой футбольной сборной его страны.