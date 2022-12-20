Вот-вот рухнет: последствия новых ударов неонацистов по больнице в Донецке

В настоящее время находиться в больнице уже небезопасно: навесной потолок в неустойчивом состоянии, его металлический каркас может рухнуть в любую минуту.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Корреспондент «Звезды» побывал в городской больнице в Донецке после очередного обстрела по ней со стороны украинских боевиков по. Удар был настолько сильным, что от здания отлетели не только стекла, но и облицовка. Там, где находилось отделение кардиологии, теперь лежит груда обломков из бетона и строительного мусора.

Было 22 кабинета, среди них кабинет кардиолога, ЭКГ, процедурный кабинет. Но теперь находиться там уже небезопасно: навесной потолок в неустойчивом состоянии и его металлический каркас может рухнуть в любую минуту.

Сутками ранее не менее пяти снарядов РСЗО «Град» попали в два корпуса больницы имени Калинина в Донецке. Двое пациентов были ранены. Другие пациенты были спущены в подвал. Сообщалось, что две ракеты попали в нейрохирургический и клинико-диагностический корпуса.