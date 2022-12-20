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Путин заявил, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации

Игнат Далакян
22:01 20.12.2022
Президент РФ отметил, что вопрос в эффективности работы этих предприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стрингер РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий.

«В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в ЛНР не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит их закрытие. Так сказать, что придут люди, а работать негде. Это же не совсем так. Вопрос в эффективности работы. И для людей, которые работают на предприятии по большому счету не важно, кто собственник. Важно, чтобы заработную плату платили вовремя и чтобы она была соответствующего уровня», - заявил Владимир Путин.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что никто из федерального центра не будет навязывать решения, связанные с приватизацией либо с принятием других решений в области собственности.

Ранее глава российского государства Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени временно исполняющему обязанности главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Церемония награждения прошла в Кремле.

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