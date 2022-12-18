Путин: все перемены в мире и России ведут к лучшему

Президент выразил надежду на то, что России удастся сделать мир более справедливым.

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ

Большие перемены, происходящие во всем мире, ведут к лучшему. Об этом в воскресенье заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», - сказал российский лидер.

Он выразил надежду на то, что России удастся сделать мир более справедливым.

«И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своём родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее российский президент заявил, что против РФ развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Западные страны хотят смять нашу экономику, но у них это не получается.