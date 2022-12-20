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Как можно больше крови: как в лаборатории в Рубежном Запад исследовал славянский генофонд

Игорь Лапик
Игнат Далакян
21:21 20.12.2022
В разрушенной лаборатории специалисты обнаружили сильно действующие психотропные вещества, которые испытывались на украинских солдатах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украина испытывала неизвестные препараты из США и Великобритании на людях под видом безопасных исследований. Новые данные о военно-биологической программе Пентагона сегодня получил корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. Он побывал в освобожденном нашими войсками Рубежном в ЛНР и попал в здание, где по сути ставили опыты на мирных гражданах. Судя по документам, летальные случаи были.

Препараты от сердца, антибиотики, лекарства от коронавируса и многое другое, не прошедшее стадию испытания на животных, тестировались здесь на живых людях! Добровольцам за участие в опасных экспериментах платили копейки. Под угрозой увольнения превращали в подопытных кроликов даже собственных сотрудников.

Практически все препараты и оборудование, завезенное в эту биолабараторию, было американского и английского производства. Здесь у жителей города Рубежное и соседних поселений производился забор биоматериала. Но главной целью было - забрать как можно больше крови.

«Сотрудники говорят, что эта кровь отправлялась за границу в США Европу для базы данных крови для исследования на генофонд нашей славянской нации и то, как будут действовать препараты бактерии и вирусы на наш организм. Конечной целью экспериментов с нашей кровью был геноцид нашего населения славянского», - рассказывает военнослужащая.

Посетить биолабораторию в Рубежном пригласили американских и английских блогеров. Они сейчас путешествуют по Донбассу и пытаются донести правду до своей аудитории. Джон Дуган давно интересуется темой экспериментов над жителями Украины.

«Я знаю что есть контракт от 2017 года на забор и исследование не просто славянской крови, а именно русской крови. Это было под Харьковым, там был маленький аэродром рядом с лабораторией куда садились самолеты из США и постоянно шел обмен образцами», - рассказывает блогер из США Джон Дуган.

Также в этой разрушенной лаборатории специалисты обнаружили сильно действующие психотропные вещества, которые испытывались на украинских солдатах.

«Есть средство "Аппейн", его употребляют сейчас военные Украины. Повышает выносливость, ресурсы организма утраиваются. При любом ранении человек может двигаться 10-15 метров, а они идут и идут под наркотическими средствами», - рассказывает военнослужащий.

Работа этой лаборатории, где по официальным данным обрабатывали самые обычные анализы, возможно стала источником массовых вспышек различных инфекционных заболеваний. Дифтерия, дизентерия, редкие штаммы коронавируса. Нередко болезни заканчивались летальным исходом.

Эта лаборатория работала в Рубежном с 2014 года. Какой вред она успела нанести еще только предстоит выяснить. Пролить свет на биологический след, оставленный здесь могут помочь медики и лаборанты, работавшие здесь. Собранные доказательства помогут составить полную картину преступлений киевского режима.

Ранее мы показывали, как украинцы проводили испытания препаратов на жителях Рубежного. Внутри обнаруженной биолаборатории проводились испытания препаратов из США и Великобритании.

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