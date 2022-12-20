Белорусские космонавты прибыли в Россию на отбор для полета

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Шесть космонавтов из Белоруссии прибыли в Россию для отбора, по результатом которого один из них отправится на МКС на российском космическом корабле «Союз МС». Кандидаты собираются пройти медобследования в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

«В Россию прибыли шесть кандидатов, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в ЦПК. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету», - говорится в сообщении в их Telegram-канале.

Напомним, на недавней встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин подтвердил намерение отправить в космос белорусского космонавта. Он отметил, что страны продолжают активное сотрудничество в том числе в освоении космоса.