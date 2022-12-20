Дума приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевских лент
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Дума приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевских лент.
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Дума приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевских лент
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Дума приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение георгиевских лент.
Экспертное мнение и аналитика
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