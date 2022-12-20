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Адвокат заключенного в США Мартышева подтвердил начало процесса депортации в РФ

Игнат Далакян
18:24 20.12.2022
Россиянин провел в американской тюрьме около пяти лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Адвокат заключенного в американской тюрьме Юрия Мартышева Алексей Тарасов в беседе со «Звездой» подтвердил начало процесса депортации россиянина из США в РФ.

«Сегодня последний день тюремного заключения Юрия Мартышева, и после этого в течении 48 часов его должны будут перевести в иммиграционную тюрьму, из которой впоследствии он будет доставлен в аэропорт и вернется на родину. Начнется с сегодняшнего дня процедура его депортации», - сообщил адвокат заключенного.

Тарасов отметил, что обмена с Соединенными Штатами нет, у Юрия Мартышева заканчивается срок заключения. Россиянин провел в американской тюрьме в районе пяти лет, сообщил адвокат.

«Юрий очень надеется как можно быстрее вернуться домой, где его ждет мама, и я надеюсь, что они проведут праздники вместе», - добавил адвокат россиянина.

Напомним, что экстрадированного из Латвии в США россиянина Юрия Мартышева обвинили в тайном сговоре с целью совершения электронного мошенничества, а также в подстрекательстве к преступлению и причинению вреда компьютерным системам. Посольство России посчитало арест на тот момент 35-летнего россиянина американскими властями похищением.

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