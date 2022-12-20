МИД: действие соглашений с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий прекращено
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
МИД: действие соглашений с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий прекращено.
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МИД: действие соглашений с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий прекращено
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
МИД: действие соглашений с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий прекращено.
Экспертное мнение и аналитика
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