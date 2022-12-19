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Лавров: СВО была нужна для срыва планов Запада по прекращению Украины в «анти-Россию»

Анастасия Бобылева
20:43 19.12.2022
Он отметил, что реакция на происходящее западных стран, находящихся под влиянием США, только подтверждает необходимость проведения спецоперации.
Лавров: СВО была нужна для срыва планов Запада по прекращению Украины в «анти-Россию»
© Фото: РИА Новости
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Глава МИД России Сергей Лавров поделился мнением о причинах начала спецоперации на Украине. Он заявил, что СВО сорвала планы Запада по превращению страны в «анти-Россию».

«Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока», - цитирует его РИА Новости.

По мнению министра, реакция западных стран на происходящее только подтверждает необходимость проведения специальной военной операции. Он считает, что «истерика» связана с крахом их геополитических планов.

«Эта реакция отразила понимание Западом того, что наши действия обеспечили провал их геополитических игр и планов», - подчеркнул Лавров.

Ранее бывший украинский военный рассказал о своей службе. Он признался, что сбежал на территорию России, спасая себя и свою семью от преследования СБУ и отрядов националистов.

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