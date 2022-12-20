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«Наивная» иммунка: врач рассказал, почему опасна нынешняя вспышка свиного гриппа

Алексей Курильченко
17:06 20.12.2022
С момента последнего распространения болезни прошло около четырех лет, и иммунитет многих людей «отвык» и не готов сопротивляться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress
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Нынешняя вспышка гриппа имеет определенные особенности - вирус так сильно распространился во многом потому, что со времени последнего распространения болезни прошло около четырех лет и иммунитет многих людей «отвык» и не готов сопротивляться. Об этом «Звезде» рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Особенность нынешней вспышки - в течение трех последних лет гриппа как такового не было, поэтому иммунная система большинства людей отвыкла от этого вируса, она его забыла, как забыла урок, который был четыре года назад. Поэтому большинство людей стали практически не иммунными к гриппу. Плюс за эти годы добавились новые маленькие граждане, которые вообще с гриппом никогда не сталкивались. У них иммунная система по отношению к гриппу "наивная" - это специальный термин, использующийся в иммунологии. "Наивная" иммунная система вообще не знает, что существует вирус гриппа, поэтому большинство людей оказалось подвержено гриппозной инфекции», - объяснил Болибок.

Врач дополнил, что люди, «выучившие урок» и привившиеся от гриппа, не заболеют с вероятностью «почти 100%». Переболевшие также могут получить определенную защиту. Остальные же имеют высокий шанс заболеть - при этом существует риск тяжелого течения болезни с последующей госпитализацией.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на долю гриппа приходится больше половины всех вирусных инфекций в России. По словам специалиста, он преобладает практически во всех регионах страны.

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