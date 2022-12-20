Лавров: ЮНЕСКО не предоставила свою эгиду ни одному мероприятию в РФ в 2022 году

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Секретариат ЮНЕСКО не предоставил свою эгиду ни одному мероприятию в Российской Федерации в 2022 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО.

«В течение года ЮНЕСКО не предоставила свою эгиду ни одному мероприятию из тех, которые проводились в нашей стране. Все российские заявки на создание новых кафедр ЮНЕСКО были отклонены», - цитирует ТАСС слова Лаврова.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция России на Украине была нужна для срыва планов Запада по превращению Украины в «анти-Россию». Министр иностранных дел России отметил, что реакция на происходящее стран Запада, находящихся под влиянием Соединенных Штатов, только подтверждает необходимость проведения СВО.