«Вдохновляющий пример для общества»: кому Путин вручил государственные награды

Орденами и медалями отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.

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Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград. Орденами и медалями отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.

«Все ваши достижения - вдохновляющий пример для общества, для наших граждан, прежде всего для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почетных званий», - заявил Путин.

Почетное звание Героя России было присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Почетное звание Героя труда получил председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Орден «Мать-героиня» получили Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий. Вторая степень ордена присвоена академику РАН Геннадию Сухих, орден четвертой степени получил капитан танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Гень.

Орден Почета присвоен главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Почетное звание «Народный артист РФ» получил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, корреспондент Первого канала Ирина Сокирко и сержант войск Нацгвардии Лев Макеев были удостоены ордена Мужества.

Замдиректора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и председатель совета общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова стали кавалерами ордена Дружбы. Орден Александра Невского получил трубопроводчик Северного машиностроительного предприятия Сергей Федосеев.

Знаком отличия «За наставничество» награждена врач Республиканского онкологического диспансера в Республике Тыва Алевтина Сиразитдинова. Звание «Народный учитель» присуждено учителю якутского Республиканского лицея-интерната Виктору Потапову. Почетное звание «Заслуженный врач» получила врач Краевой клинической больницы Валентина Игнатьева. Заслуженным работником здравоохранения стала старшая медсестра Томской областной клинической больницы Оксана Слабович. Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» удостоена оператор машинного доения крестьянского хозяйства «Речное» Ольга Тамбовцева.

Также Путин вручил награды временно исполняющим обязанности глав новых регионов Российской Федерации. Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов» награждены врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.