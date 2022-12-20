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В Кремле сообщили, что расширенное заседание коллегии МО РФ состоится завтра

17:15 20.12.2022
В пресс-службе Кремля уточнили, что на заседании будут подведены итоги деятельности ВС РФ в 2022 году, а также поставлены задачи на 2023-й.
В Кремле сообщили, что расширенное заседание коллегии МО РФ состоится завтра
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Кремле сообщили, что завтра состоится расширенное заседание коллегии Минобороны России. В нем будут участвовать президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

«Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, в пресс-службе Кремля заметили, что в ходе заседания будут поставлены и задачи на следующий год. 

Основной доклад, как отметили в Кремле, зачитает Шойгу. Он доложит о ходе проведения спецоперации, а также о количестве вооружения и техники, поступивших в войска в 2022 году. Кроме этого, будет затронуто строительство военной инфраструктуры, результаты международной деятельности МО РФ, а также социальная защищенность военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что Россия восхищается выполняющими ратный долг в ходе спецоперации людьми.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов   

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