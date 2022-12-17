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Премьер Великобритании Сунак проведет аудит военной помощи Украине

Ян Брацкий
03:40 17.12.2022
По данным телеканала, в кабмине опасаются, что премьер-министр Великобритании может занять более «осторожную позицию» касательно помощи Украине.
Премьер Великобритании Сунак проведет аудит военной помощи Украине
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Официальный Лондон намерен провести аудит военной помощи, оказанной Киеву. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Аудит предназначен для оценки военного вклада англичан.

«Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили», - цитирует РИА Новости заявление источника в британском правительстве.

В кулуарах кабмина ходят опасения, что после подсчета, Сунак может занять слишком «осторожную позицию» касательно военной помощи Украине.

Ранее Риши Сунак заявил, что Великобритания может нарастить объем военной помощи Украине в 2023 году. В частности, отмечается, что Лондон поставит Киеву новые системы противовоздушной обороны.

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