Премьер Великобритании Сунак проведет аудит военной помощи Украине
По данным телеканала, в кабмине опасаются, что премьер-министр Великобритании может занять более «осторожную позицию» касательно помощи Украине.
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Официальный Лондон намерен провести аудит военной помощи, оказанной Киеву. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Аудит предназначен для оценки военного вклада англичан.
«Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили», - цитирует РИА Новости заявление источника в британском правительстве.
В кулуарах кабмина ходят опасения, что после подсчета, Сунак может занять слишком «осторожную позицию» касательно военной помощи Украине.
Ранее Риши Сунак заявил, что Великобритания может нарастить объем военной помощи Украине в 2023 году. В частности, отмечается, что Лондон поставит Киеву новые системы противовоздушной обороны.