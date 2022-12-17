В стране и мире Премьер Великобритании Сунак проведет аудит военной помощи Украине Ян Брацкий По данным телеканала, в кабмине опасаются, что премьер-министр Великобритании может занять более «осторожную позицию» касательно помощи Украине. © Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Официальный Лондон намерен провести аудит военной помощи, оказанной Киеву. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Аудит предназначен для оценки военного вклада англичан. «Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили», - цитирует РИА Новости заявление источника в британском правительстве. В кулуарах кабмина ходят опасения, что после подсчета, Сунак может занять слишком «осторожную позицию» касательно военной помощи Украине. Ранее Риши Сунак заявил, что Великобритания может нарастить объем военной помощи Украине в 2023 году. В частности, отмечается, что Лондон поставит Киеву новые системы противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика