В Госдуме приняли во II чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии

Преступлением по нему считается создание диверсионного сообщества в РФ, обучение диверсиям, содействие в них, пропаганда и финансирование.

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В Государственной думе приняли во втором чтении законопроект о лишении свободы пожизненно за диверсионную деятельность. Он включает в себя три статьи для УК РФ, определяющие наказания за создание диверсионного сообщества, финансирование его деятельности, пропаганду и содействие.

«Учитывая, что Россия проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроекта - принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы», - прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первая статья «Содействие диверсионной деятельности» включает в себя вербовку, финансирование, вооружение в целях диверсий и склонение к ним.

Наказанием за преступление может быть от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. За использование служебного положения при совершении деяния можно будет получить от 10 до 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей. К организаторам диверсий будет применена мера от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья «Обучение диверсиям» предусматривает срок лишения свободы от 15 до 20 лет. В то же время, если человек рассказал органам власти о прохождении обучения в целях диверсионной деятельности или помог в раскрытии соответствующего преступления, он освобождается от уголовной ответственности.

«Руководство диверсионным сообществом и участие в нем» предполагает от 15 до 20 лет заключения со штрафом до миллиона рублей за организацию и от 5 до 10 лет колонии с максимальным штрафом до 500 тысяч рублей за участие в соответствующем сообществе. Самой серьезной мерой по этой статье может стать пожизненное лишение свободы.

Если же человек добровольно откажется от участия в диверсионном сообществе и не совершит других преступлений, от уголовной ответственности он освобождается.

Ранее в Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год. В качестве альтернативы было предложено сделать бесплатными на время праздника культурно-досуговые мероприятия.