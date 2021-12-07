В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

В период новогодних праздников следует ввести ограничение на продажу алкоголя в целях благополучия населения. Соответствующее мнение выразил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По мнению депутата, пускать ситуацию на самотек в данном случае просто опасно, и защита здоровья людей от злоупотребления спиртным требует введения конкретных мер. Такие действия, по его словам, необходимы, так как некоторые граждане не знают меры в распитии алкогольных напитков.

«Алкоголь под Новый год - это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан», - заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что помешать жителям страны перебарщивать с алкоголем в праздничную пору могут культурно-досуговые мероприятия, которые стоит на это время сделать бесплатными. Не брать деньги в Новый год с людей, по его соображениям, должны в том числе музеи, театры, кинотеатры, бассейны и спортивные комплексы. Соответствующий запрос он намерен направить в Минкультуры до конца 2021 года.