Армия Замминистра обороны Панков простился с генералом армии Михаилом Моисеевым Церемония состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища. Панков возложил цветы к гробу с телом и выразил соболезнования родным и близким. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков принял участие в церемонии прощания с бывшим начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны СССР генералом армии Михаилом Моисеевым. Об этом сообщает Минобороны России. Церемония состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища. Панков возложил цветы к гробу с телом и выразил соболезнования родным и близким. Также в церемонии прощания принял участие замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Генерал армии Михаил Моисеев скончался 18 декабря. Ему было 84 года. Всю жизнь он посветил служению Отечеству. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восхищается выполняющими ратный долг в ходе спецоперации людьми. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика