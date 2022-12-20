Минобороны России: уничтожено два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25

Вражеские истребители МиГ-29 были уничтожены в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское на территории ДНР, а штурмовик Су-25 - в района Угледара в том же регионе России.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали об уничтоженных за сутки украинских самолетах. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Кроме этого, российские истребители уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Тимофеевки в ДНР.

Не сильно от них отстали и расчеты наших средств ПВО. Они сбили вражеский штурмовик Су-25 в районе Угледара на территории Донецкой республики, а также украинский вертолет Ми-8 в районе Северного в том же регионе России.

Еще бойцы ПВО уничтожили пять неприятельских беспилотников. Они были сбиты в районе населенных пунктов Рудово (ЛНР), Волноваха, Новоандреевка (ДНР), Великие Копани (Херсонская область).

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы российской оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Был поражен вражеский склад боеприпасов в районе Невского на территории ЛНР. Огневому поражению подверглось и 64 украинских артиллерийских подразделения и другие войска в 143 районах.

Удалось вскрыть позиции двух переброшенных из центральных районов Украины РЛС для комплексов С-300 и уничтожить их. Это произошло в районе населенного пункта Украинка на территории ДНР. А в районе Константиновки была уничтожена вражеская РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 347 самолетов, 186 вертолетов, 2 689 беспилотников, 398 ЗРК, 7 168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевой машины РСЗО, 3 693 орудий и минометов, а также 7 674 единиц специальной военной техники.

Также Конашенков заявил об уничтожении трех ДРГ украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов