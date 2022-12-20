В МО РФ заявили об уничтожении трех ДРГ украинских боевиков на Краснолиманском направлении

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков на Краснолиманском направлении, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы», - сказал он.

Кроме того, нанесено огневое поражение войскам противника в районе Невского в Луганской Народной Республике. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на данном направлении. По его словам, уничтожено до 50 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Купянском направлении потери украинской стороны в личном составе составили до 30 человек.

На Донецком направлении наши войска продолжают наступление. Противник потерял более 100 своих бойцов, четыре БМП и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении уничтожены пункты временной дислокации подразделений двух мехбригад ВФУ. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 70 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских истребителей МиГ-29 и штурмовика Су-25.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов