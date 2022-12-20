В стране и мире Путин: сегодня России вновь брошен вызов отстаивать свой суверенитет Елизавета Потейчук Бойцы в спецоперации показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, подчеркнул глава государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что РФ неоднократно сталкивалась с трудностями, страна отстаивала свой суверенитет. Сейчас, по словам российского лидера, России брошен аналогичный вызов. «Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», - отметил президент в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Напомним, Владимир Путин сегодня, 20 декабря, вручает государственные награды. В частности, наград удостоены врио глав новых субъектов РФ Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Кроме того, глава государства вручает россиянкам ордена «Мать-героиня». Экспертное мнение и аналитика