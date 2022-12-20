Война с больницами и детсадами: куда попали снаряды врага в ночном обстреле Донецка

Также ракеты ночью ударили и по корпусу физвоспитания Медицинского университета Донецка. Внутри находилась одна сотрудница, которая не пострадала.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В обстреливаемом украинскими боевиками Донецке работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Он рассказал о вражеских обстрелах, которые продолжает терпеть столица ДНР.

«О мощности снарядов говорят те разрушения, которые они нанесли больнице имени Калинина. Она лишилась сразу трех этажей. Ракеты ударили прямо в кабинет, и этажи сложились как карточный домик. На этажах находились кабинет эндокринолога, административный кабинет, также пострадало отделение кардиологии. Со здания слетела облицовка. Зданию требуется серьезный ремонт», - прокомментировал корреспондент.

Пациенты остались без помощи. Пострадавших не было потому, что ночью в медучреждении находилась только дежурная, которая спряталась под сейф во время обстрела. Успела накинуть на себя пальто, так что даже стекла ее не поранили.

«Прямое попадание ночью было. Это кабинет эндокринолога, дальше по коридору кабинет гинеколога. Окон нет, работы нет», - сказала старшая медсестра.

Кроме этого, ракеты ночью ударили и по корпусу физвоспитания Медицинского университета Донецка. Внутри находилась одна сотрудница, которая не пострадала. Ракеты падали и по жилым кварталам, в том числе, и на территории детского садика. Одна упала на территории организации Международный Красный Крест.

При этом был найден хвостовик, похожий на деталь ракеты словацкого производства системы RM-70.

Ранее «Звезда» показала видео попадания украинских снарядов в магазин у больницы имени Калинина в Донецке.