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На Ставрополье открылся комплекс по выпуску экипировки для участников спецоперации

13:37 20.12.2022
Это третья площадка компании «Военторг» на юге страны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Минеральных водах открылся комплекс по производству вещей и экипировки для участников спецоперации на Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

На церемонии открытия присутствовали руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Они осмотрели цеха, автоматизированные производственные линии, а также участок контроля качества выпускаемой продукции.

Руководитель Военторга Владимир Павлов рассказал  им о работе в рамках выполнения государственного оборонного заказа и о реализуемых на предприятии проектах. Это третья площадка компании «Военторг» на юге страны.

С момента принятия решения до открытия комплекса прошло не более трех месяцев. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Совокупное количество производимой продукции составит более 100 тысяч предметов в месяц. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО. Находящиеся на реабилитации военные получили новые специальности и продолжат служить в организациях Минобороны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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