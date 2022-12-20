На Ставрополье открылся комплекс по выпуску экипировки для участников спецоперации

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В Минеральных водах открылся комплекс по производству вещей и экипировки для участников спецоперации на Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

На церемонии открытия присутствовали руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Они осмотрели цеха, автоматизированные производственные линии, а также участок контроля качества выпускаемой продукции.

Руководитель Военторга Владимир Павлов рассказал им о работе в рамках выполнения государственного оборонного заказа и о реализуемых на предприятии проектах. Это третья площадка компании «Военторг» на юге страны.

С момента принятия решения до открытия комплекса прошло не более трех месяцев. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Совокупное количество производимой продукции составит более 100 тысяч предметов в месяц. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО. Находящиеся на реабилитации военные получили новые специальности и продолжат служить в организациях Минобороны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов