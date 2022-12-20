В ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО
Начальник Управления военного образования МО РФ вручил военнослужащим, окончившим курс обучения, документы о дополнительном образовании.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В клинике Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск раненых участников спецоперации на Украине, которые получили новые специальности и продолжат служить в организациях Минобороны.
На церемонии присутствовал начальник Управления военного образования Министерства обороны РФ Игорь Муравлянников.
Находящиеся на реабилитации военные, прошедшие переподготовку, получили жилищные документы, воинские звания и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Также бойцам вручили государственные награды.
Также воспитанницы пансиона Минобороны в Петербурге в преддверии Нового года поздравили военнослужащих и вручили им подарки.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов