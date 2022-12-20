Армия В ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО Начальник Управления военного образования МО РФ вручил военнослужащим, окончившим курс обучения, документы о дополнительном образовании. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В клинике Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск раненых участников спецоперации на Украине, которые получили новые специальности и продолжат служить в организациях Минобороны. На церемонии присутствовал начальник Управления военного образования Министерства обороны РФ Игорь Муравлянников. Находящиеся на реабилитации военные, прошедшие переподготовку, получили жилищные документы, воинские звания и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования. Также бойцам вручили государственные награды. Также воспитанницы пансиона Минобороны в Петербурге в преддверии Нового года поздравили военнослужащих и вручили им подарки. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика