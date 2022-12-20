Поздняков назвал участие в Олимпиаде 2024 года через отборы приоритетным вариантом

Глава ОКР добавил, что участие в Олимпийских играх 2024 года - «это мечта, цель и желание».

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что приоритетными задачами для ОКР станут участие сборной России в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, а также прохождение квалификации на соревнования.

«Основные приоритеты: российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, пройдя через квалификационный отбор. Пока никто не знает, какие именно критерии и параметры отбора сформируют международные спортивные федерации. Мы обоснованно предполагаем наличие вопросов, связанных с логистикой, визами и другими аспектами. В этой связи органы власти продолжат нам оказывать поддержку. Сегодня, как никогда, это мечта, цель и желание», - цитирует РИА Новости слова Позднякова с ежегодного традиционного олимпийского собрания.

Кроме того, глава ОКР добавил, что политизация спорта провоцирует «демонтаж основ», ведь организатор современного олимпийского движения Пьер де Кубертен выступал за идею делать несовершенный мир лучше с помощью спорта.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что сейчас российская сторона рассматривает возможность участия сборной России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также полноценное возвращение на мировую спортивную арену не ранее 2026 года.