Глава ОКР: РФ рассматривает участие в Олимпиаде 2024 года и полноценное возвращение не ранее 2026 года

При этом Станислав Поздняков отметил, что Россия готовится к обоим вариантам сразу.

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в настоящее время российская сторона рассматривает возможность участия сборной России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также полноценное возвращение на мировую спортивную арену не ранее 2026 года. С таким заявлением он выступил во время заседания исполкома ОКР.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта - участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим вариантам», - приводит РИА Новости слова Позднякова.

Кроме того, глава ОКР добавил, что для продления санкций в отношении российских спортсменов предпосылок нет.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участиям в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В октябре российских волейболистов не допустили к квалификации Олимпийских игр - 2024 в Париже.