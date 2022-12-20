Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря

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Глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что 26-27 декабря планируется провести неформальный саммит. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран провести переговоры в Санкт-Петербурге, сообщают РИА новости.

«На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря – ред.) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству», - рассказал глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Лебедев обратил внимание на то, что за последнее время сотрудничество между странами СНГ только укрепляется. Этому свидетельствуют регулярные встречи глав государств.

«Самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств. "Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске», - добавил Сергей Лебедев.

Глава исполкома также отметил обнадеживающие результаты прошедшей накануне встречи президента России Владимир Путина и его коллеги Александра Лукашенко.

«Укрепляются тесное экономическое сотрудничество, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество. Итоги визита, как мне кажется, способствуют тому, чтобы наша безопасность – и России, и Беларуси – от внешнего воздействия была обеспечена хорошо», - подчеркнул Лебедев.

Резюмируя, Сергей Лебедев сказал, что считает Союзное государство примером тесного интеграционного сотрудничества.

Также глава исполкома СНГ добавил, что все позитивные достижения в рамках союза Белоруссии и России будут переноситься на платформы СНГ, ЕАЭС и других интеграционных объединений.

«Эти контакты активизировались, и я надеюсь, что 2023 год будет для Содружества результативным», - заключил Лебедев.

Ранее стало известно, что укрепление партнерства Москвы и Минска вызывает раздражение в США, которые продолжают пытаться изолировать страны на международной арене. Но в посольстве РФ в Вашингтоне заверили, что «США не удастся вбить клинья во взаимоотношения России с Белоруссией».