Загадочный портрет с автографом Рахманинова нашли в фондах Музея Музыки

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Министерство культуры России сообщило, что ранее неизвестный автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Музея музыки. В ведомстве добавили, что автографы композитора относятся к первой категории ценности и имеют мировое значение.

«Находкой стала дарственная надпись на портрете музыканта: "От С. Рахманинова. 26 марта 1916 года". Ранее автограф не был зафиксирован в каталогах и нигде не публиковался. Факт его обнаружения - важное событие для всего культурного сообщества», - говорится в публикации Минкульта в Telegram.

Снимок находился в коллекции архивно-рукописных материалов советского трубача, профессора Московской консерватории Сергея Еремина, добавили в министерстве. При этом как портрет Рахманинова попал к Еремину - неизвестно, так как музыканты ни разу не встречались. Кроме того, Минкульт сообщил, что имя адресата портрета с автографом тоже еще не установлено.

В июле в Шотландии нашли ранее неизвестный автопортрет Ван Гога. Он скрывался за другой картиной художника «Портрет крестьянки в белом чепце», который хранится в Национальной галерее.