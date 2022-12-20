Ревут снаряды «Града»: кадры удара российских РСЗО по позициям украинских боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует видеоролик о работе расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в ходе специальной военной операции. РСЗО бьют по объектам вооруженных формирований Украины.

В описании к видео сказано, что при выполнении огневых задач наши бойцы уничтожили опорные пункты и площадные цели противника. Координаты неприятеля определили с воздуха операторы беспилотников. Дроны помогли отследить и точность поражения.

Наши бойцы наносят удары, а затем выдвигаются на новые позиции. На записи показано, как снаряды с огромной скоростью сходят с направляющих. Весь боезапас отстреливается всего за 20 секунд, при этом огонь сопровождается сильным ревом. Ракета «Града» способна уничтожить цель на расстоянии более 20 километров.

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов