МИД РФ: США, по сути, держат в заложниках более 60 россиян

Замглавы МИД Сергей Вершинин также добавил, что в последние годы тенденция «охоты за россиянами по всему миру» только усиливается.

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Более 60 российских граждан незаконно отбывают наказание в американских тюрьмах, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Вершинин. На протяжении последних лет тенденция «охоты за россиянами по всему миру» только усиливается со стороны США.

«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», - отметил Вершинин.

Так, российских граждан задерживают по ложным обвинениям с последующей передачей в руки американской карательной юстиции с предсказуемым результатом. В результате суды Соединенных Штатов «штампуют длительные тюремные сроки, исчисляемые десятками лет».

По словам дипломата, США намеренно игнорируют имеющиеся юридические механизмы.

«В частности, российско-американский договор от 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, предпочитая силовые методы в рамках навязываемого ими "миропорядка, основанного на правилах"», - добавил Сергей Вершинин.

Кроме того, дипломат призвал россиян более вдумчиво, взвешивая все последствия, относиться к поездкам за границу, даже несмотря на то, что МИД и посольство в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжают оказывать максимальную помощь попавшим в трудное положение соотечественникам.

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу "Русский - значит, преступник"», - добавил он.

Реакция МИД, по словам Вершинина, на враждебные действия США по-прежнему останется жесткой и решительной.

Восьмого декабря стало известно о состоявшемся обмене заключенными между США и Россией - россиянина Виктора Бута, обвиняемого в подготовке террористических действий, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Россиянин провел в американской тюрьме почти 15 из 25 лет, назначенных судом.