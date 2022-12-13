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Росавиация продлила до 21 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов

Анна Касаткина
09:03 13.12.2022
Режим ограничения полетов будет действовать до 21 декабря 2022 года.
Росавиация продлила до 21 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов
© Фото: Lex Rayton, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Росавиация в 47-й раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. Он продлен до 21 декабря 2022 года, сообщили в ведомстве.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 3.45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозку пассажиров авиакомпаниям рекомендовано осуществлять по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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