Росавиация продлила до 21 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов будет действовать до 21 декабря 2022 года.

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Росавиация в 47-й раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. Он продлен до 21 декабря 2022 года, сообщили в ведомстве.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 3.45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозку пассажиров авиакомпаниям рекомендовано осуществлять по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.