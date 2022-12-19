Два человека погибли после стрельбы в кафе в Афинах

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Неизвестный открыл стрельбу по посетителям в кафе на площади Неа Смирни в Афинах. По меньшей мере два человека погибли, один ранен.

По данным греческого телеканала EPT, перестрелка произошла в оживленном месте. Мужчина в медицинской маске и в капюшоне открыл стрельбу по людям, сидящим за одним из столиков, после чего скрылся. Кроме того, предполагается, что инцидент был связан с криминальными разборками.

Ранее в Дрездене полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в центре города. Как сообщали немецкие СМИ, мужчина был ранен в ходе спецоперации по освобождению заложников. Вскоре стрелявший умер от ранения, полученного во время спецоперации.