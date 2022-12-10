Bild: стрелявший в Дрездене мужчина умер от ранения

Мужчина скончался от травм после его задержания спецназом в торговом центре.

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Стрелявший в центре Дрездена мужчина умер от ранения, полученного им во время проведения спецоперации по освобождению взятых им заложников. Об этом сообщает издание Bild.

«Взявший в Дрездене заложников мертв. 40-летний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре», - сообщает издание со ссылкой на полицию.

Ранее в Дрездене полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в центре города. Как сообщали немецкие СМИ, мужчина был ранен в ходе спецоперации по освобождению взятых стрелком заложников.