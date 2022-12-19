Advance: Россия сможет изучить ЗРК Patriot при поставках систем Украине

При этом поставки систем ПВО вряд ли поспособствуют перелому в военных действиях, пишет газета.

© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress

Вероятные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot производства США Украине позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях. Такое мнение выразил журналист Антун Роша и добавил, что поставки систем ПВО вряд ли поспособствуют перелому в военных действиях, они скорее покажут преданность Вашингтона.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает», - пишет колумнист в статье для хорватского издания Advance.

По мнению Роша, из-за своей специфики зенитно-ракетные комплексы подобного типа эффективны для обороны, например, одной военной базы. Однако они с меньшей вероятностью смогут защитить такой крупный город как Киев.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует передавать Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.