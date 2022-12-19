МИД РФ: инициатива ЕС по потолку цен на газ противоречит законам рынков

Ранее страны ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ по итогам саммита по энергетике.

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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин заявил, что планы стран Евросоюза установить ценовой потолок на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», - сказал Сентюрин в беседе с РИА Новости.

Посол добавил, что обсуждения потолка цен на нефть и газ «дестабилизируют рынки, повышает уровень неопределенности, то, что называется высокий объем политических решений, влияющих на экономический процесс».

Напомним, страны ЕС не смогли согласовать предельную стоимость на российский газ по итогам саммита по энергетике. При этом достичь поставленной задачи планируется на заседании министров энергетики стран ЕС, которое пройдет 19 декабря в Брюсселе.