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МИД РФ: инициатива ЕС по потолку цен на газ противоречит законам рынков

Елизавета Потейчук
07:26 19.12.2022
Ранее страны ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ по итогам саммита по энергетике.
МИД РФ: инициатива ЕС по потолку цен на газ противоречит законам рынков
© Фото: Frank Hammerschmidt, dpa, Globallookpress
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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин заявил, что планы стран Евросоюза установить ценовой потолок на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», - сказал Сентюрин в беседе с РИА Новости.

Посол добавил, что обсуждения потолка цен на нефть и газ «дестабилизируют рынки, повышает уровень неопределенности, то, что называется высокий объем политических решений, влияющих на экономический процесс».

Напомним, страны ЕС не смогли согласовать предельную стоимость на российский газ по итогам саммита по энергетике. При этом достичь поставленной задачи планируется на заседании министров энергетики стран ЕС, которое пройдет 19 декабря в Брюсселе.

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