В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Московском регионе из-за гололедицы и ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности. Это следует из данных прогнатической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сопроводительном сообщении.

Теперь предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье будет действовать до 12.00 вторника, 4 января. Также в столичном регионе до 21.00 понедельника, 3 января, действует предупреждение о порывах ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе со «Звездой» рассказал, какую погоду ждать жителям центральной части России в новогодние каникулы. Он, в частности, сообщил, что 3 января в регион придет похолодание и установится настоящая зима.