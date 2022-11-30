Пострадали 11 человек, погиб пожарный: в Астрахани маршрутка столкнулась со спецтехникой

По данным регионального УМВД, в маршрутном такси в момент ДТП находились 9 человек, в том числе трое детей, в пожарной машине - трое специалистов экстренной службы.

© Фото: УМВД по Астраханской области

В Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и специального автомобиля пожарной службы. В результате столкновения погиб 19-летний пожарный, пострадали одиннадцать человек, в том числе трое детей.

«В маршрутном такси находилось 9 человек, из них 3 несовершеннолетних. В спецтранспорте находились три работника ГКУ "Волгоспас". В результате ДТП поострадали 11 человек, в том числе 3 несовершеннолетних (мальчики 2007, 2012 и 2014 г.р.), 1 сотрудник противопожарной службы 2003 г.р. погиб на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УМВД по Астраханской области.

Отмечается, что в зоне происшествия затруднено движение автотранспорта. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, в том числе режим работы светофора и сигнальной громкоговорящей установки спецтранспорта в момент ДТП.