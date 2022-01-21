СМИ: Британия направила 30 бойцов элитного спецназа на Украину
Помимо этого, власти Великобритании направили Киеву 2 тысячи единиц противотанкового оружия.
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Власти Великобритании направили на Украину около 30 военнослужащих и 2000 единиц противотанкового оружия, сообщают британские СМИ.
«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», - пишет Sky News.
В публикации говорится, что бойцы относятся к рейнджерскому полку и служат в подразделении Армейской бригады специальных операций.
Ранее канадский телеканал Global News передавал, что на Украину были отправлены силы специального назначения Канады.