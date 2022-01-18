В стране и мире Политолог объяснил зачем Канада направила своих спецназовцев на Украину Алиса Кононенко Ранее в СМИ появилась информация о том, что Канада перебросила на Украину отряд спецназа из-за обострения отношений между НАТО и Россией. © Фото: David Kawai, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Присутствие иностранных силовиков на территории Украины свидетельствует об агрессивных намерениях Киева, считает научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. «Агрессия слона на зайца невозможна. Мы в военном отношении слишком могущественные, чтобы готовиться к агрессии на Украину. А вот Украина готовится. Причем украинские элиты получают выгоды, разные материальные дотации от обещаний агрессии, поскольку для "несчастной Украины, которая защищается от ужасной России" Запад готов делать многое, чего для просто Украины он не сделал бы никогда», - заявил Журавлев в эфире радио Sputnik. По словам эксперта, информация о канадских спецназовцах на Украине не является чем-то необычным. «Это вполне ожидаемо. Дело в том, что в Канаде очень сильна украинская диаспора, причем состоящая в основном из потомков бандеровцев. Эта диаспора давит на канадские власти, и они вынуждены подчиняться как бы общественному мнению. Поэтому Канада готова идти на это – ей надо решать свои внутриполитические вопросы», - подчеркнул политолог. Он добавил, что украинские власти будут приветствовать любые инициативы подобного характера. «Для украинских властей любые иностранные войска – это хорошо, потому что в Киеве надеются, что эти войска защитят их от "ужасной России" и от собственного голодного населения», - резюмировал Дмитрий Журавлев. Ранее канадский телеканал Global News сообщил, что силы специального назначения Канады были отправлены на Украину по причине «возрастающей напряженности между военным альянсом НАТО и Россией». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика