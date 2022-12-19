Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще семи регионах Украины

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в столице и семи областях страны.

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Минцифры Украины распространило информацию о воздушной тревоге в столице и семи регионах страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

По данным издания, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что 17 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.