Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще семи регионах Украины
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в столице и семи областях страны.
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Минцифры Украины распространило информацию о воздушной тревоге в столице и семи регионах страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
По данным издания, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что 17 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.