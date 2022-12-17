Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины

Изначально красным цветом на онлайн-карте окрасились восточные регионы, но уже через несколько минут сигнал тревоги распространился по всей стране.

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Сирены воздушной тревоги звучат по всей украинской территории, следует из данных ресурса по оповещению минцифры страны.

Изначально красным цветом на онлайн-карте окрасились восточные регионы, но уже через несколько минут сигнал тревоги распространился по всей стране.

Накануне в стране также объявлялась воздушная тревога. Также в ряде регионов сообщалось о взрывах - по улицам ездили полицейские на автомобилях с громкоговорителями, людей призывали укрыться.