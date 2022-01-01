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Атомный ледокол «Арктика» завершил свою первую проводку судов в порт Певек

Роман Захаров
21:56 01.01.2022
При содействии дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» ГУАЛ «Арктика» завершил проводку теплоходов «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин».
Атомный ледокол «Арктика» завершил свою первую проводку судов в порт Певек
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Головной универсальный атомный ледокол (ГУАЛ) «Арктика» (входит в состав предприятия Росатома «Атомфлот») завершил свой самый дальний в восточном направлении переход - до порта Певек (Чукотский автономный округ). Об этом информирует отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Согласно сообщению, размещенному на сайте предприятия, при содействии дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» ГУАЛ «Арктика» завершил проводку теплоходов «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин». На Чукотку судами был доставлен генеральный груз для компаний, занимающихся реализаций инвестиционных проектов в регионе.

«Впервые головной универсальный атомный ледокол "Арктика" прошел до акватории порта Певек. Судно подтвердило соответствие проектным характеристикам ледопроходимости. Данная проводка каравана - это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола. Экипаж атомохода на практике узнал возможности судна. Штаб морских операций предприятия изучит результаты работы для дальнейшего планирования деятельности», - прокомментировал данное событие генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Восемнадцатого декабря прошлого года у западной кромки льдов Карского моря ледокол «Арктика» возглавил караван, который состоял из трех судов («Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин»). Дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын» присоединился к проводке судов.

Десять дней спустя, в районе острова Новая Сибирь в Восточно-Сибирском море, теплоход «Полар Кинг» вышел из состава каравана и лег в безопасный дрейф. Это было сделано, чтобы ускорить приход судов в порт Певек для оперативного начала выгрузки.

ГУАЛ «Арктика» взял на буксир судно «Юрий Аршеневский», а ледокол «Капитан Драницын» взял на буксир теплоход «Инженер Трубин». После постановки двух судов под выгрузку атомоход продолжит проводку теплохода «Полар Кинг». Предполагается, что выгрузка судов займет не более десяти дней, и за это время «Арктика» приведет «Полар Кинг» в Певек. Сейчас прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад. Штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.

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