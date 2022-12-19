МО РФ: раненых военных в течение часа привозят с передовой в госпиталь

В Минобороны рассказали, как налажено оказание помощи раненым в зоне проведения СВО.

© Фото: ТРК "Звезда"

Российских военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, в течение часа передают врачам войсковых госпиталей. О том, как налажено оказание помощи раненым, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

«Сегодня мы оказываем первую помощь в течение 10 минут. В течение часа военнослужащий поступает уже в медицинскую организацию войскового звена. Мы отладили систему таким образом, что в центральный военный госпиталь военнослужащий, получивший сложные тяжелые ранения, поступает в течение суток», - отметил Тришкин.

Раннее медсестра Оксана Воронкова рассказала, как под артиллерийскими обстрелами оказывала помощь раненым десантникам. После обрушения здания госпиталя она вместе с коллегами эвакуировала пациентов и за героизм награждена медалью «За отвагу».