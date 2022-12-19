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МО РФ: раненых военных в течение часа привозят с передовой в госпиталь

Ирина Елагина
02:50 19.12.2022
В Минобороны рассказали, как налажено оказание помощи раненым в зоне проведения СВО.
МО РФ: раненых военных в течение часа привозят с передовой в госпиталь
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российских военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, в течение часа передают врачам войсковых госпиталей. О том, как налажено оказание помощи раненым, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

«Сегодня мы оказываем первую помощь в течение 10 минут. В течение часа военнослужащий поступает уже в медицинскую организацию войскового звена. Мы отладили систему таким образом, что в центральный военный госпиталь военнослужащий, получивший сложные тяжелые ранения, поступает в течение суток», - отметил Тришкин.

Раннее медсестра Оксана Воронкова рассказала, как под артиллерийскими обстрелами оказывала помощь раненым десантникам. После обрушения здания госпиталя она вместе с коллегами эвакуировала пациентов и  за героизм награждена медалью «За отвагу».

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