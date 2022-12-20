«Работать быстро и эффективно»: Путин поздравил сотрудников спецслужб с их праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников Госбезопасности с их профессиональным праздником. Он отметил эффективную работу сотрудников российских спецслужб.

Российский лидер обратил особое внимание на работу органов контрразведки и сказал, что действия зарубежных спецслужб нужно жестко пресекать, а «предаталей, шпионов и диверсантов» быстро выявлять.

Он отметил, что борьба с терроризмом продолжает быть приоритетным направлением для всех спецслужб, особенно ФСБ. Работу по предотвращению терактов, по его словам, нужно вести наступательно и системно. За местами массового скопления людей нужно внимательно следить.

Также Путин упомянул работников, находящихся в присоединенных регионах. Президент пообещал подкреплять новые подразделения оружием и техникой, а также квалифицированными кадрами.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг - сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод», - заявил он.

Ранее Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Политики обсудили создание единого оборонного пространства.