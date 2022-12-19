«Осталось совсем немного»: Пушилин раскрыл подробности зачистки Марьинки в ДНР

Врио главы ДНР также добавил, что на данный момент уже идет зачистка центра города.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал «Звезде» о ходе освобождения Марьинки в ДНР от украинских националистов. По словам врио ДНР, до полного освобождения города остается совсем немного, были предприняты исчерпывающие меры для прорыва укреплений украинских боевиков.

«Это по сути окопы, траншеи, которые под домами, вдоль домов, подвалы жилых домов, которые превращены в бомбоубежища», - рассказал Денис Пушилин.

Врио главы ДНР также добавил, что на данный момент уже идет зачистка в центре города.

«Сейчас осталась небольшая часть застроек, после зачистки которых уже можно отгонять противника в частный сектор», - сообщил врио главы ДНР.

Далее освободительные действия, по словам Пушилина, планируется вести в направлении Курахово и Красногоровки.

Ранее Денис Пушилин рассказывал, что нашим подразделениям удается перевозить в безопасное место гражданское население Марьинки.