Сотрудники военной контрразведки отметили свой профессиональный праздник в РФ

В современной России эти непростые задачи выполняют службы безопасности, входящие в единую систему органов ФСБ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники военной контрразведки. 19 декабря - 104 года назад при Совете Народных комиссаров создан Особый отдел ВЧК, который и стал предтечей структуры.

В современной России эти непростые задачи выполняют службы безопасности, входящие в единую систему органов ФСБ. По традиции в штаб-квартире на Пречистинке прошло возложение цветов к памятнику сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга.

Всех бывших и нынешних контрразведчиков поздравил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

В нынешнем году из-за возросших угроз значимость военной контрразведки повысилась многократно. А потому многие сотрудники встретили профессиональный праздник на службе. Ведь безопасность государства не предполагает выходных.

Ранее морские пехотинцы Балтийска отметили профессиональный праздник. В рамках мероприятия прошли церемония награждения военнослужащих соединения морской пехоты госнаградами, а также праздничный концерт группы «Рок-подразделение 227»