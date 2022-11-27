Армия «Визитная карточка» Балтфлота: морские пехотинцы Балтийска отметили профессиональный праздник В рамках мероприятия прошли церемония награждения военнослужащих соединения морской пехоты госнаградами, а также праздничный концерт группы «Рок-подразделение 227». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Балтийске в честь Дня морской пехоты ВМФ РФ состоялись торжественные мероприятия в пункте постоянной дислокации соединения морской пехоты Балтийского флота. Морских пехотинцев поздравили командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Михаил Биличенко, представители администрации города, совета ветеранов морской пехоты, а также настоятель Свято-Георгиевского морского собора архимандрит Софроний. Так, Виктор Лиина отметил, что морская пехота представляет собой своеобразную «визитную карточку» Балтфлота, элиту ВМФ. Мероприятие сопровождалось церемонией награждения военнослужащих соединения морской пехоты государственными наградами. Командующий Балтфлота вручил награды военнослужащим, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине. В общей сложности награды получили порядка 40 военнослужащих - офицерский, сержантский и рядовой состав, удостоенные высоких наград - орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова, Жукова в соответствии с Указами Президента России. По окончании официальной части в клубе соединения прошел праздничный концерт группы «Рок-подразделение 227» для военнослужащих и мобилизованных калининградцев, которые проходят подготовку на базе соединения морской пехоты в Балтийске. Вместе с тем в рамках мероприятия активисты движения «Народный Фронт» передали мобилизованным вещи, собранные в регионе в рамках проекта «Все для победы». Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика