Путин поручил продолжить организацию судебных процессов по оценке действий нацистов в годы ВОВ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и организации соответствующих судебных процессов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано Генеральной прокуратуре и Следственному комитету РФ, а также властям 15 регионов Российской Федерации. Работа должна быть проведена при участии Верховного суда РФ. Доклад по этому вопросу российский президент ждет до 30 июня 2023 года, далее - раз в полгода.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами государственной власти Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и при участии Верховного Суда Российской Федерации продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и организации соответствующих судебных процессов», - говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Минск для переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ожидалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.