Володин назвал сроки обсуждения в Госдуме признания независимости ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о времени проведения консультаций с главами фракций ГД по вопросу инициативы депутатов от КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса. В своем канале он написал, что мероприятия пройдут на следующей неделе.

Сообщение об этом появилось после того, как российские депутаты в проекте обращения Думы к президенту России попросили его рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Планируется, что после этого с ними можно будет свободно выстраивать диалог на межгосударственном уровне.

«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», - написал Володин.

Спикер ГД отметил, что игнорирование Минских соглашений украинским президентом и заинтересованность в ситуации со стороны НАТО видны невооруженным глазом, и все это может обернуться трагедией.

«Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», - добавил Володин.

Ранее эксперт допустил признание Россией ДНР и ЛНР после переговоров Путина и Байдена. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. В беседе со «Звездой» он выразил мнение, что в ближайшее время после диалога ситуация в Донбассе может кардинально поменяться.